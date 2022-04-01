В Украине запустили приложение «ТиХто» для проверки подозрительных лиц

YouControl и Artellence при поддержке киберспециалистов Службы безопасности Украины разработали приложение, которое поможет распознать подозрительных лиц и выявить диверсантов.
Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров.
Благодаря ему можно проверить:
- соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли он потерянным;
- находится ли человек в государственном розыске;
- наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;
- включено ли лицо в список военных террористов и ДРГ или базы «Миротворец»;
- находится авто лица в розыске.
СБУ подчеркивает, что в случае обнаружения с помощью приложения «фактор риска» необходимо немедленно передать эту информацию представителям силовых структур для более тщательной и дополнительной проверки.
Загрузить приложение можно по ссылкам: Google Play и App Store.
Напомним, что ранее Минцифры создало чат-бот «єВорог», где можно сообщить о передвижении оккупанта.