В Украине запустили приложение «ТиХто» для проверки подозрительных лиц

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11.04.2022 17:41

YouControl и Artellence при поддержке киберспециалистов Службы безопасности Украины разработали приложение, которое поможет распознать подозрительных лиц и выявить диверсантов.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров.

Благодаря ему можно проверить:

- соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли он потерянным;

- находится ли человек в государственном розыске;

- наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;

- включено ли лицо в список военных террористов и ДРГ или базы «Миротворец»;

- находится авто лица в розыске.

СБУ подчеркивает, что в случае обнаружения с помощью приложения «фактор риска» необходимо немедленно передать эту информацию представителям силовых структур для более тщательной и дополнительной проверки.

Загрузить приложение можно по ссылкам: Google Play и App Store.

Напомним, что ранее Минцифры создало чат-бот «єВорог», где можно сообщить о передвижении оккупанта.

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