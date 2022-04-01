В Украине запустили приложение «ТиХто» для проверки подозрительных лиц

YouControl и Artellence при поддержке киберспециалистов Службы безопасности Украины разработали приложение, которое поможет распознать подозрительных лиц и выявить диверсантов.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров.

Благодаря ему можно проверить:

- соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли он потерянным;

- находится ли человек в государственном розыске;

- наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;

- включено ли лицо в список военных террористов и ДРГ или базы «Миротворец»;

- находится авто лица в розыске.