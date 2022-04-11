Абраменко перечислил ₴100 тысяч за медаль Олимпиады-2022 в поддержку Украины

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 Александр Абраменко решил перечислить 100 тысяч гривен, полученных от Министерства обороны Украины за серебряную медаль нынешних Олимпийских игр, на нужды Украины.

Об этом сообщается на официальной странице Федерации лыжного спорта Украины в Facebook.

Половину этой суммы Александр отправит волонтерам своего родного Николаева, остальное – в благотворительный фонд «Страна спорта», приоритетным направлением которого является активная гуманитарная помощь пострадавшим в результате войны в Украине.