«Укрпочта» вводит в обращение почтовые марки «Русский военный корабль, иди…!»

«Укрпочта» с 12 апреля вводит в обращение почтовые марки «Русский военный корабль, иди…!».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«12 апреля вводятся в обращение и считаются действительными для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи почтовые марки №1984 «Русскій воєнний корабль, іді ... ! Героям слава!», №1985 «Русскій воєнний корабль, іді ... ! Слава Україні!», - сказано в сообщении.