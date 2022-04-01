«Выбрали проекты, которые можно реализовать за три месяца»: Замглавы ОП Тимошенко заявил, что в 10 регионах Украины для переселенцев построят новые дома

Украинские власти планируют расселить внутренне перемещенные лица не во временных модульных сооружениях, а в обычных домах, которые будут возведены в 10 регионах.

Об этом в интервью Forbes заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНИАН.

«Люди не должны жить в спортзалах или школах. Мы выбрали проекты, которые можно реализовать за три месяца. Это будут именно квартиры – в большинстве двухкомнатные, но и однокомнатные и трехкомнатные», – пообещал он.

По оценкам Тимошенко, нужно построить несколько десятков тысяч квартир. Первые квартиры могут быть получены через три-четыре месяца, акцентировал замруководителя ОП.

«Существует много не введенных в эксплуатацию, но практически готовых жилых домов. В ближайший месяц государство станет их выкупать и предоставлять переселенцам. Все эти квартиры должны быть сразу с ремонтом, с мебелью, с бытовой техникой», – подчеркнул Тимошенко.

Отвечая на вопрос о том, сколько средств государство должно вложить в подобный проект, он отметил, что приблизительная сумма может стать известна вскоре. Однако окончательную смету власти Украины ждать не будут.

«Наша цель – через неделю-две выходить на фундаментные работы, не теряя времени, пока идут расчеты», – сказал Кирилл Тимошенко.

Он также добавил, что себестоимость квартир ожидается ниже $1000 за кв. м.

«Это будет гораздо меньше тысячи долларов. Мы побеседовали со строителями из каждого региона, чтобы они минимизировали свою «дельту» и разработали варианты, как построить все дешево, но качественно», – подчеркнул замруководителя ОП.

Напомним, что в Украине новые дома будут проектировать с бомбоубежищами.