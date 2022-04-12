Список аптек, которые работают на Николаевщине 12 апреля

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12.04.2022 09:34

Список аптечных заведений, которые работают в Николаевской области по состоянию на 08:30 12 апреля.

Перечень опубликовали в Николаевской ОВА.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт