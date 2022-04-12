Президент Зеленский отменил весенний призыв в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменяется весенний призыв в армию.
Соответствующий документ опубликован на сайте Главы государства.
Отменен призыв, который был запланирован на апрель-июнь 2022 года.
Также этим указом предусмотрено, что демобилизация ранее призванных на срочную службу произойдет «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».
Напомним, как сообщили ранее в ВСУ, солдаты срочной службы будут привлечены к обороне Украины только в случае боевых действий на ранее мирной территории.