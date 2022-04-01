Укравтодор планирует на следующей неделе возобновить движение по Житомирской трассе возле Киева

Житомирскую трассу для движения собираются открыть в начале следующей недели.

Об этом сообщает Укравтодор.

«Это трасса М-06 Киев – Чоп вблизи села Стоянка. Еще в начале российского вторжения здесь был взорван мост. После освобождения Киевской области от захватчиков и разминирования Укравтодор немедленно начал восстанавливать проезд на этом участке», - говорится в сообщении.

На данный моменнт дорожники занимаются демонтажем разрушенного монтажа и возводят временную переправу. Временный проезд по переправе собираются возобновить в начале следующей недели.

- Житомирская трасса – одна из основных транспортных артерий страны. Уже почти неделю, как ведутся восстановительные работы на дороге: ее убирают, расчищают от изуродованных автомобилей и техники, - отметил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, в Ирпене работники Службы автомобильных дорог в Киевской области наводят порядок на дорогах города. Также обустраивается временная переправа.