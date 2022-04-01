Премьера Британии и министра финансов оштрафуют за корпоратив во время локдауна

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак оштрафуют за нарушение запрета на массовые собрания во время локдауна.

Об этом сообщает Reuters.

"Премьер-министр и министр финансов сегодня получили сообщение о том, что полиция Лондона пришлет им штрафные квитанции", - сообщили в пресс-службе правительства.

В полиции сообщили, что, кроме них, штрафы выпишут еще около 30 человек, присутствовавших на вечеринках персонала, несмотря на действующие в то время карантинные правила.

Напомним, скандал вокруг « ководных » корпоративов вспыхнул этой зимой и вызвал значительную критику в адрес Бориса Джонсона. Сначала выплыла информация о корпоративе сотрудников офиса в декабре 2020 года, далее – и встрече с участием самого премьера.

Как и в дома, Борис Джонсон пообещал предоставить Украине $500 миллионов кредита, отправить в Украину 120 БТРов, новые противокорабельные ракетные комплексы и технику еще на $130 миллионов.