В школах Германии учатся почти 60 тысяч украинских детей

Число украинских учеников в школах и профессиональных училищах в Германии достигло 58 225 детей и подростков.

Об этом свидетельствуют текущие данные заседания министров образования, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild .

Из более 12 000 регистраций Бавария оказалась на первом месте, опередив Северный Рейн-Вестфалию с более чем 8 700 и Баден-Вюртемберг с более чем 8 400 зарегистрированными учащимися из Украины.

По оценкам политиков в области образования, около половины прибывающих в Германию украинских беженцев составляют дети и молодежь.

С начала российской агрессивной войны 24 февраля федеральная полиция Германии идентифицировала 335 тысяч 578 беженцев из Украины.

Всего с начала войны из Украины уехали более 4,5 млн человек.