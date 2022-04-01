В Киевский зоопарк привезли тигрицу из харьковского экопарка, разбомбившего россиянами

Российские оккупанты продолжают уничтожать Харьков. От обстрелов пострадал Фельдман Экопарк. Животных спасают всей страной. Да, львы уехали в Одессу, а тигрица нашла убежище в Киевзоо.

Об этом пишет издание "Вечерний Киев".

Спасенная тигрица в ужасном состоянии — измучена постоянным стрессом, со стёртыми клыками, облезлой шерстью и ранами на теле.

«Наши ветеринарные врачи провели оценку общего состояния тигрицы, подробный осмотр и лечение ожогов и ссадин, противошоковую и патогенетическую терапию, антибиотикотерапию и забор крови для общего и биохимического исследования», — сообщили в Киевзоо.

Животное не относится к конкретному виду, поскольку является гибридом. Ее вес составляет 200кг, возраст неизвестен.

Тигрица будет находиться в карантинной зоне зоопарка в течение месяца. В настоящее время специалисты проводят мониторинг состояния животного каждые 15-20 минут.

Здесь можно найти реквизиты зоопарка для благотворительного взноса: https://zoo.kiev.ua/yak-pidtrymaty-nash-zoopark-i-tvaryn/

Здесь можно приобрести электронные билеты в КиевЗоо: https://widget.kontramarka.ua/.../widget1.../widget/index...

В Киевзоо с первого дня войны некоторых животных переместили во внутренние вольеры и подземные галереи. Ветеринары следят за их эмоциональным состоянием и при необходимости оказывают успокаивающее.