«Наши победы на антарктическом фронте» продолжаются!»: на станции «Академик Вернадский» произошла пересменка украинских экспедиций

Даже несмотря на войну в Украине до сих пор сложную логистику в мире через COVID-19, на станции «Академик Вернадский» произошла пересмена украинских антарктических экспедиций. Более того – впервые за 20 лет ее обеспечивает собственный украинский ледокол « Ноосфера ».

Об этом пишет НАНЦ.

« Наши победы на антарктическом фронте » продолжаются! Сегодня, 12 апреля 2022 года, зимовщики 26 УАЭ, которые год отработали в Антарктике, отправились домой. Вместе с ними в Украину следует сезонный отряд, выполнявший работы на протяжении антарктического лета. В то же время станцию приняла команда 27-й УАЭ, которая в следующем году будет проводить исследования и непрерывные измерения, большинство которых здесь длится десятилетиями, и являются самыми длинными в мире », - написали в НАНЦ .

Ученые и напомнили, что « Ноосфера » прибыла в « Вернадский » 30 марта.

« Кроме зимовников 27-й УАЭ, судно доставило на станцию около 80 тонн разных грузов, плюс 140 тыс. литров горючего. Поскольку у нашего острова довольно мелко и ледоколам не может подойти вплотную, то все грузы перевозили небольшими моторными лодками, а также мини-баржей, которой оборудована « Ноосфера » . Горючее перекачивали через специальный трубопровод. Весь процесс длился более недели, ведь нередко ему мешала капризная антарктическая погода », - рассказали ученые .

В итоге на берег доставили годовой запас горючего, еды и бытовых средств для полярников, стройматериалы и новое оборудование для продолжения модернизации станции и многое другое.

« В частности, « автопарк Вернадского » пополнили двумя новыми лодками, которые уже задействовали до разгрузки, а в будущем будут использоваться и для морских исследований, и двумя снегоходами (до этого на станции оставались еще британские, которые тяжело подвергались « реанимированию » ). Также наши полярники наконец-то получили « подмогу » в виде снегоуборочной машины – все предыдущие 26 лет они чистили снег исключительно вручную », - рассказали ученые .

В НАНЦ добавили, что все эти вещи были закуплены еще в прошлом году и загружены на Ноосферу перед ее уходом из Одессы в январе этого года, то есть до начала войны.

« Пересмена завершилась традиционной передачей станции: бейскомандер 26-й УАЭ Богдан Гаврилюк вручил бейсу 27-й Юрию Отруби символические ключи и сундук, который новая экспедиция должна открыть после полугода зимовки. К передаче присоединились капитан « Ноосферы » Павел Панасюк и бывший британский капитан ледокола Саймон Уоллес, помогавший вести судно из Чили в Антарктику. Господин Воллес выразил поддержку нашим полярникам и всей Украине в связи с войной, пожелав мира и победы.

Сейчас « Ноосфера » на борту с полярниками следует в Чили. Из Чили участники антарктических экспедиций самолетами будут доставлены в Варшаву, а уже оттуда наземным транспортом – в Украину. Ноосфера же до конца войны не будет возвращаться в Одессу, а будет базироваться в одном из портов Южного полушария.

Фото: Сергей Глотов, Александр Милашевский, Василий Матковский