«Пусть делают «ХНР» где-то у себя, в Хакасии, а не в нашем родном украинском Херсоне», – Зеленский

От силы нашего сопротивления во всех его формах напрямую зависит будущее Украины.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении к нации.

«Мы гордимся и всеми нашими людьми, которые, несмотря на оккупацию, выходят на улицы. Протестуют. Выгоняют оккупантов так, как могут. Гордимся всем нашим народом! Поэтому нужно всегда подчеркивать: если наши города и села оккупированы, то это только временно. И они обязательно будут освобождены. Будут освобождены нашими героями. Причем не только силой оружия, но силой духа. Такого духа, который ежедневно демонстрируют украинцы и украинки в городах и селах юга нашей страны. В тех районах, которые российские войска временно оккупировали и которые наша армия пока не освободила», - сказал Президент .

Он добавил, что как бы сложно ни было, нужно продолжать бороться.