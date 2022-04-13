«Пусть делают «ХНР» где-то у себя, в Хакасии, а не в нашем родном украинском Херсоне», – Зеленский

От силы нашего сопротивления во всех его формах напрямую зависит будущее Украины.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении к нации.
«Мы гордимся и всеми нашими людьми, которые, несмотря на оккупацию, выходят на улицы. Протестуют. Выгоняют оккупантов так, как могут. Гордимся всем нашим народом! Поэтому нужно всегда подчеркивать: если наши города и села оккупированы, то это только временно. И они обязательно будут освобождены. Будут освобождены нашими героями. Причем не только силой оружия, но силой духа. Такого духа, который ежедневно демонстрируют украинцы и украинки в городах и селах юга нашей страны. В тех районах, которые российские войска временно оккупировали и которые наша армия пока не освободила», - сказал Президент .
Он добавил, что как бы сложно ни было, нужно продолжать бороться.
«Как бы то ни было, нужно противостоять оккупантам. Сложно знаю. Нужно сражаться. Протестовать. Защищать нашу национальную государственность. И обязательно – наказывать коллаборантов. Пусть делают ХНР где-то у себя, в Хакасии, а не в нашем родном украинском Херсоне. От силы нашего сопротивления во всех его формах напрямую зависит будущее Украины. Будущее всех нас. Каждый наш город, каждое наше село. И я благодарен каждому и каждому, кто осознает это. Кто не прекращает сопротивляться даже тогда, когда кажется, что результат очень далеко. Потому что самое темное время всегда перед рассветом», - сказал Зеленский .