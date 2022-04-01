Шмыгаль заявил, что посевная кампания началась во всех областях, кроме Луганской

Весенняя посевная кампания началась во всех областях Украины, кроме Луганской.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Во всех областях, кроме Луганской, начали посевную кампанию. Помогаем аграриям. Предоставили им льготное финансирование уже на 3,5 миллиарда гривен. На сегодняшнем заседании правительства приняли решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники. Делаем это для того, чтобы посевная работа в поле нигде не останавливались», – рассказал Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что посевная кампания началась в 21-й области Украины – ожидают, что засев охватит на 30% меньше площадей.

Зеленский заявил, что россия рассматривает голод как оружие против людей : «Уничтожают склады с топливом, продуктами, аграрную технику и минуют поля».

Также сообщалось, что в Минэкономики подсчитали, что агрессия России против Украины повлияет на 25% мировой торговли зерном.