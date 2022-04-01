В Николаеве на маршруты вышло 187 единиц коммунального и частного транспорта

В среду, 13 апреля, городской общественный транспорт вышел на маршруты.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Троллейбусы

№2: Николаев-Пассажирский - микрорайон Намыв (с берегом)

№4: Николаев Грузовой - микрорайон Намыв

№6: 3-я Военная - микрорайон Намыв (без берега)

Трамваи

№1: Яхт-клуб - Широкая Балка

№3: ЧСЗ – 10-я Военная

№6: Промзона – Центральный рынок

№7: Широкая Балка – Центральный рынок

№10: Промзона – Широкая Балка

№11: Центральный рынок - 10-я Военная

Автобусы

6-я Слободская - микрорайон Кульбакино

ул. Садовая - микрорайон Ракетное Урочище

Пушкинское кольцо - микрорайон Терновка

6-я Слободская - Фуршет

Частные перевозчики

№ 1, 2, 3, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 87, 89.

В общей сложности по городу курсирует 187 единиц транспорта.

Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 19:00. График движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.