Украинцев просят через чат-бот передавать информацию о местонахождении российских комплексов связи «Редут», чтобы ВСУ их уничтожила

Вооруженные силы Украины ищут российские комплексы беспроводной связи «Редут». И просят помощи у украинцев для их выявления.

Об этом сообщил в Facebook замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

«ВСУ просят помощи: разыскивают российские комплексы связи «Редут-2УС». Эта установка предназначена для построения закрытой беспроводной связи. Через нее рашисты получают и дают команды, а также обмениваются информацией между собой. Уничтожение «Редут-2УС» позволяет оборвать эту связь», - отметил он.

В связи с этим Вооруженные силы призывают украинцев при обнаружении таких комплексов связи присылать фото или видео в чатбот є-Ворог.