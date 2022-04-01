В Ивано-Франковске 25 улиц, названных в честь российских и советских деятелей, переименуют – не забыли и про Николаев

Депутаты Ивано-Франковского городского совета переименовали 25 улиц города, названные в честь российских и советских культурных деятелей.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии горсовета в среду, 13 апреля, сообщил мэр Руслан Марцинкив.

Он сообщил, что улицы переименованы в честь известных украинских деятелей, в частности представителей УПА, которые имели отношение к Ивано-Франковску, а также в честь современных воинов, погибших на российско-украинской войне.

«Приняли решение о переименовании ряда улиц Ивано-Франковска. Логика была очень проста, вы знаете, что было обращение общественных активистов и сегодня улицы переименованы. Также переименованы улицы в сельских общинах, подавших обращение. Считаю, что это справедливо», – сказал Руслан Марцинкив.

Одну из улиц – улицу Сеченова переименовали в улицу имени Героев Николаева.

Ряд улиц также получили названия в честь героев украинских городов – Волновахи, Чернигова, Мариуполя, Попасной, Охтырки, Херсона, Харькова и Киева.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич принял решение о переименовании улицы Московской в Мариупольскую.