Гуманитарный пункт Домбровской завез в роддома и больницу №3 медпрепараты, халаты, маски и дезинфекторы

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская рассказала, как с командой помогает медикам.

Об этом она написала в Телеграмм.

Она напомнила, что с начала войны занимается доставкой в Николаев гуманитарной помощи. В основном, работа ее команды нацелена на помощь маленьким деткам (подгузники, другие средства гигиены, кашки, овощные и фруктовые пюре). При этом, к ней обращаются и другие организации.

«В этот раз я хочу рассказать о том, что мы помогаем нашим медикам, работой которых я не перестаю восхищаться! Мы искренне благодарны врачам, которые работают круглосуточно и даже во время обстрелов! Мы завезли медпрепараты, а также халаты, перчатки, дезинфекторы, маски и много другого в родильные дома № 1 и 2. Кроме того, мы также передали медпрепараты в больницу №3», - поделилась она.

Татьяна Домбровская уверена, что совсем скоро украинцы вместе отпразднует победу в этой ужасной войне. А пока - каждый должен делать то, что он может ради нашей победы. Поэтому, работа ее гуманитарного пункта не прекращается.

Находится он в Николаеве по улице Шнеерсона, 39, работает с 10:00 до 12:00. Телефон: +380737008555.