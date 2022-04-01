«Пытались сварить кашу из кофейных зерен»: Пограничники показали быт оккупантов в зараженном радиацией Рыжем лесу

Украинские пограничники в составе Сил обороны обследуют освобожденную территорию отчуждения.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В Чернобыльской зоне пограничники убедились, что российские оккупанты действительно стоили окопы в Рыжем лесу. Они также проживали в заброшенных еще в 1986 году хижинах и устраивали пикники на радиоактивно зараженной территории.

Помимо сухих пайков а рацион российских солдат сходили награбленные продукты.

«Многие продукты оккупанты, вероятно, впервые увидели в Украине, ведь пытались сварить кашу из кофейных зерен», - уточнили в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты могли похитить с Чернобыльской АЭС радиоактивные источники и тем самым «подписать себе приговор».