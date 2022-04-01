Животных из харьковского экопарка Фельдмана, который разбомбили русские, эвакуировали в безопасные места

Всех животных из харьковского экопарка Александра Фельдмана эвакуировали в безопасные места.

Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Все. Миссия выполнена. Отправляем уже последние две машины в Киев и Хмельницкий. Все животные из харьковского экопарка увезены. Можно выдохнуть» , – написал он.

По словам Лысенко, в настоящее время зоопарк пуст, осталось всего несколько коз, которых уже также забирают.

Напомним, в Харькове российские террористы обстреляли экопарк и ударили по нему ракетами. В результате большинство животных погибли, остальное, скорее всего, усыпят. Затем решили спасти животных. Поэтому в Киевский зоопарк привезли тигра из харьковского экопарка.