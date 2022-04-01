В Николаеве работы по восстановлению водоснабжения еще продолжаются: «Придется определенное время быть без воды»

У жителей Николаева все еще нет воды. Работы по восстановлению продолжаются.

Об этом сообщает КП «Николаевводоканал».

Сообщается, что возникли технические проблемы, поэтому работы еще продолжаются.

«Уважаемые николаевцы, сейчас еще проводятся работы, чтобы вернуть водоснабжение в дома некоторых районов города. Однако возникли технические проблемы. К сожалению, горожанам, у которых отсутствует водоснабжение, придется определенное время быть без воды. Уверяем, что мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть комфорт в ваши дома», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение суток в некоторых районах города будут перебои с водоснабжением.