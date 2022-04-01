В Николаеве убрали еще 9 билбордов, которые идут на нужды армии

В среду, 13 апреля, в Ингульском районе убрали 9 рекламных бордов. Как известно, запчасти от конструкций используются для изготовления защитных конструкций на нужды ВСУ.

Об этом сообщает Николаевский горсовет.

Работы выполнила подрядная организация ООО «Эвако», сообщают в администрации района.

Подрядчики работали на Херсонском шоссе, улице Чкалова, Пограничной и проспекте Богоявленском.

Как известно, 17 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаеве демонтируют билборды и МАФы, чтобы использовать их для обороны города. Также сообщалось, что на нужды армии в Николаеве уже демонтировали около 50 билбордов и 10 киосков.