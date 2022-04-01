Тепловизоры, дроны, Starlink: Нардеп Копытин рассказал о том, чем депутаты обеспечивают украинских силовиков

Народный депутат Украины Игорь Копытин рассказал о том, чем он с коллегами обеспечивает украинские силовые и оборонительные структуры.

Об этом он рассказал «Преступности.НЕТ».

Он отметил, что Украина уже полтора месяца борется с русским нашествием, несмотря на скептические оценки отдельных европейских руководителей.

«Со своей стороны, с началом войны против Украины, мы с коллегами из оборонного Комитета, на базе одного из депутатских офисов, организовались в такой «оперативный депутатский штаб», который решал отдельные вопросы координации между Министерством обороны, Вооруженными Силами, другими структурами сектора безопасности и обороны (ГУР МОУ, ССО, ГПСУ, СБУ), руководством и подразделениями ТРО. В состав нашего штаба вошли я, Игорь Копытин, мои коллеги Федор Вениславский и Игорь Герасименко. Сначала к нам также присоединились Михаил Крячко и Роман Соха из «цифрового» Комитета, но позже они отбыли для выполнения своих «цифровизаторских» обязанностей», - сообщил нардеп.

За время существования штаба нардепы обеспечили содействие в передаче для нужд ВСУ, ГУР МО, СЗРУ, ССО, ТРО, Нацполиции, ГПСУ, «Альфы» СБУ следующих необходимых вещей:

-Микроавтобусы – 3;

-Автомобили легковые (способствовали передаче от госорганов) – 20;

-Автомобили специализированные (бронированные или пикапы, обеспечили поиск волонтерских средств на их закупку в Украине и за рубежом) – 24;

-Автомобили грузовые, специальная техника – 4;

-Бронежилеты и шлемы – 3230;

-Тепловизоры – 16 и 1000 батареек к ним;

-Прицелы – 166 шт.;

-Тактические часы – 26 шт.;

-Радиостанции – 59 шт.;

-Дроны – 6 шт.;

-Военное снаряжение (рюкзаки, прицелы, бинокли, защитные очки, активные наушники, фонари) – на 23 440 дол. США;

-Спутниковые телефоны – 5 шт.;

-Старлинки – 7 шт.;

-Берцы теплые – 30 пар;

-Носки – 35 050 пар;

-Термобелье – 30 компл.

-Мясо на тушенку – 3200 кг (5000 банок по 0,5 кг);

-Топливо – 5 тыс. тонн;

-Медикаменты – на 3,5 млн. грн.

«Все эти средства были получены благодаря координации запросов от силовых структур с ресурсами и возможностями таких благотворителей как БФ «Вернись живым», БФ «Феникс», ВБФ «Возрождение нации», ООО «Н3ОПЕРЕЙШНС», ООО «Инкомпас», отдельных благотворителей из Украины и из-за границы», - добавил народный депутат.

Благодаря наполнению криптофонда почти на 26 миллионов долларов удалось провести закупки для Вооруженных Сил Украины.

Напомним, автопарк Корпуса морской пехоты пополнился двумя автомобилями Mitsubishi L200, которые были приобретены при финансовой поддержке представителей николаевского бизнеса.