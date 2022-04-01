«Я невероятно горжусь этими людьми», - нардеп Гайду о созданном гуманитарном штабе

Команда гуманитарного штаба народного депутата Александра Гайду ежедневно помогает военным, незащищенным слоям населения и внутренне перемещенным лицам.

Об этом Гайду сообщил на своей странице в Facebook.

«Каждый из волонтеров занимается своим делом преданно и ответственно, а одними из них стали депутаты городского совета от партии «Слуга Народа» Елена Нестеренко и Александр Розумный. В последнее время гуманитарный штаб передал пакеты с помощью людям с инвалидностью и малоимущим горожанам. Они лично общались с Александром Гайду и его командой, задавали важные вопросы и рассказывали о своих нуждах», - говорится в сообщении.

Продукты питания также получили люди с инвалидностью из Новой Одессы. Глава Новоодесской организации лиц с инвалидностью Валентина Игнатова отметила, что они сейчас находятся в очень затруднительном положении, поэтому помощь команды нардепа пришлась как никогда кстати.

- В такие нелегкие времена мы должны держаться все вместе. Поэтому мы с командой продолжаем помогать тем, кто в этом нуждается! – рассказал Александр Гайду.

Он отметил, что война проявляет подлинные человеческие ценности.