«Я невероятно горжусь этими людьми», - нардеп Гайду о созданном гуманитарном штабе

Команда гуманитарного штаба народного депутата Александра Гайду ежедневно помогает военным, незащищенным слоям населения и внутренне перемещенным лицам.
Об этом Гайду сообщил на своей странице в Facebook.
«Каждый из волонтеров занимается своим делом преданно и ответственно, а одними из них стали депутаты городского совета от партии «Слуга Народа» Елена Нестеренко и Александр Розумный. В последнее время гуманитарный штаб передал пакеты с помощью людям с инвалидностью и малоимущим горожанам. Они лично общались с Александром Гайду и его командой, задавали важные вопросы и рассказывали о своих нуждах», - говорится в сообщении.
Продукты питания также получили люди с инвалидностью из Новой Одессы. Глава Новоодесской организации лиц с инвалидностью Валентина Игнатова отметила, что они сейчас находятся в очень затруднительном положении, поэтому помощь команды нардепа пришлась как никогда кстати.
- В такие нелегкие времена мы должны держаться все вместе. Поэтому мы с командой продолжаем помогать тем, кто в этом нуждается! – рассказал Александр Гайду.
Он отметил, что война проявляет подлинные человеческие ценности.
«Все знали, что самое главное в жизни – не материальные блага, а мир, здоровые близкие и счастье родных. Тот факт, что война объединила всех украинцев, уже никого не удивляет, а заставляет гордиться нашей нацией. Кто дома готовит пирожки нашим военным, кто за границей помогает найти жилье другим украинцам, которые были вынуждены бежать от войны, кто открывает сбор средств на оружие для наших защитников. Многие украинцы создали собственные центры помощи, и представители власти не стали исключением, в чем и есть феномен нашей несгибаемости. Мы вместе приближаем нашу победу!» - подчеркнул Гайду.