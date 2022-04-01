«Вдоль дорог расстреляны и сожжены автомобили, на многих – надпись «Дети»: Шмыгаль и президенты стран Прибалтики и Польши посетили Бородянку

В среду, 13 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с президентами Эстонии Аларом Карисом, Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой посетили разбомбленную российскими оккупантами Бородянку в Киевской области.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.
Премьер-министр и лидеры других стран увидели многочисленные разрушения домов и инфраструктуры в деревнях Киевской области.
«Вдоль дорог расстреляны и сожжены автомобили. На многих – надпись «Дети». Рассказал нашим партнерам о многочисленных преступлениях, которые оккупанты совершают на украинской земле», - написал он.
Он также отметил, что был поднят разговор о необходимости введения масштабных санкций, которые помогут приостановить войну.
«Затронул вопрос неотвратимой ответственности агрессора».
Шмыгаль подчеркнул необходимость скорейшего восстановления разрушенной и поврежденной инфраструктуры Украины, которое должно осуществиться за арестованные средства и собственность России за границей.
«Визит президентов четырех стран Евросоюза в Киевскую область свидетельствует о крепкой международной коалиции в поддержку Украины. И, надеюсь, убедит сомневающихся в том, что иметь дело с россией — это финансировать терроризм и геноцид украинцев», - подытожил он.