«Вдоль дорог расстреляны и сожжены автомобили, на многих – надпись «Дети»: Шмыгаль и президенты стран Прибалтики и Польши посетили Бородянку

В среду, 13 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с президентами Эстонии Аларом Карисом, Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой посетили разбомбленную российскими оккупантами Бородянку в Киевской области.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Премьер-министр и лидеры других стран увидели многочисленные разрушения домов и инфраструктуры в деревнях Киевской области.

«Вдоль дорог расстреляны и сожжены автомобили. На многих – надпись «Дети». Рассказал нашим партнерам о многочисленных преступлениях, которые оккупанты совершают на украинской земле», - написал он.

Он также отметил, что был поднят разговор о необходимости введения масштабных санкций, которые помогут приостановить войну.

«Затронул вопрос неотвратимой ответственности агрессора».

Шмыгаль подчеркнул необходимость скорейшего восстановления разрушенной и поврежденной инфраструктуры Украины, которое должно осуществиться за арестованные средства и собственность России за границей.