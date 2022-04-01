Рашисты в Херсоне создали аналог донецкой «Изоляции» - там пытают несогласных с оккупацией, активистов и журналистов

В Херсоне появился аналог донецкой «Изоляции» для пыток несогласных с оккупацией.

Об этом сообщила омбудсменка Людмила Денисова на странице Facebook.

«Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой Изоляции для пыток несогласных с оккупационным режимом. Идут похищения активистов с проукраинской позицией, по информации областной прокуратуры в заложниках российских боевиков находятся 137 человек, в том числе 4 журналиста», -

Также Людмила Денисова сообщила, что область на грани гуманитарной катастрофы, 106 населенных пунктов без электроэнергии, становится все меньше продуктов и лекарств.

«Жизненно необходимых медицинских препаратов для людей, имеющих онкологию или сахарный диабет, в области вообще нет. На днях оккупанты захватили гуманитарный хаб в Херсоне, который был организован для помощи горожанам и медицинским учреждениям области. Рашисты забрали лекарства, детское питание и памперсы. Оккупанты перекрыли большинство информационных каналов Украины и распространяют дезинформацию через рашистские СМИ и социальные сети», - пишет Денисова.

После чего омбудсмен в который раз обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека рф в Украине.

Напомним, ранее Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова рассказала о зверствах, которые военные рф совершили во время оккупации украинских населенных пунктов. По ее словам, после оккупантов остаются сотни замученных, искалеченных людей, подвергавшихся страшным пыткам.