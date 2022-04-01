Сенкевич заявил, что водоснабжение в Николаеве могут восстановить завтра или в пятницу

Мэр Александр Сенкевич сообщил, что для восстановления водоснабжения в Николаеве нужно время – один-два дня.
Об этом он написал в Telegram.
«Друзья, работники предприятия «Николаевводоканал» делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение. Они уже устранили проблему с электросетью и перевели насосы на резервную линию, но параллельно возникли другие технические сбои».
«Для решения проблемы им требуется еще минимум завтрашний день, максимум – пятница. Прошу всех с пониманием отнестись к ситуации, сохраняйте спокойствие и следите за официальными источниками информации», - сообщил он.
Также ситуацию прокомментировали в «Николаевводоканале».
«Друзья, мы понимаем, что жители некоторых районов города уже сутки без воды. Это тысячи людей, в том числе работники нашего предприятия. Сегодня мы переводили наши насосы на резервную линию электроснабжения. К сожалению, параллельно возникли другие технические проблемы».
«Что делают работники «Николаевводоканала»? Для устранения проблемы, несмотря на военные действия и затруднительное финансовое состояние предприятия, у нас есть все необходимые ресурсы, чтобы как можно скорее вернуть в наши дома водоснабжение».
«Сколько нужно времени? Надеемся, что для устранения проблемы нам понадобится завтрашний день, максимум пятница. Уверяем, что наши работники сделают все возможное, чтобы поскорее вернуть вам комфорт. Желаем всем сохранять спокойствие, следите за нашими новостями. Мы обязательно будем вас информировать. В любом случае, без воды николаевцы не будут!» - отмечено в сообщении.