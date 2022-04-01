Сенкевич заявил, что водоснабжение в Николаеве могут восстановить завтра или в пятницу

Мэр Александр Сенкевич сообщил, что для восстановления водоснабжения в Николаеве нужно время – один-два дня.

Об этом он написал в Telegram.

«Друзья, работники предприятия «Николаевводоканал» делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение. Они уже устранили проблему с электросетью и перевели насосы на резервную линию, но параллельно возникли другие технические сбои».

«Для решения проблемы им требуется еще минимум завтрашний день, максимум – пятница. Прошу всех с пониманием отнестись к ситуации, сохраняйте спокойствие и следите за официальными источниками информации», - сообщил он.

Также ситуацию прокомментировали в «Николаевводоканале».

«Друзья, мы понимаем, что жители некоторых районов города уже сутки без воды. Это тысячи людей, в том числе работники нашего предприятия. Сегодня мы переводили наши насосы на резервную линию электроснабжения. К сожалению, параллельно возникли другие технические проблемы».

«Что делают работники «Николаевводоканала»? Для устранения проблемы, несмотря на военные действия и затруднительное финансовое состояние предприятия, у нас есть все необходимые ресурсы, чтобы как можно скорее вернуть в наши дома водоснабжение».