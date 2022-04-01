За две недели волонтеры из Киева очистили почти весь Ирпень от завалов

Первого апреля город Ирпень в Киевской области полностью освободили от российских оккупантов. В результате активных боев, половина зданий оказались разрушенными, горожане остались без электричества и газа. На просьбу мэра Ирпеня Александра Маркушина помочь восстановить город откликнулись сотни людей. С 5 апреля ежедневно в Ирпень приезжают волонтеры и уже почти очистили весь город.

Об этом сообщает «Бабель».

Волонтеры ежедневно собираются возле одного из супермаркетов на выезде из Киева. Желающих помочь много: в 8:00 утра под магазином стоят десятки машин, люди приезжают крупными компаниями и семьями.

Те, кто едут разбирать завалы не впервые, не советуют «новичкам» сразу приступать к разбору серьезных завалов

«В первый раз на такие завалы лучше не идти, потому что завтра не встанешь с постели», - поделился мужчина из Киева, который регулярно ездит в Ирпень.

Другой киевлянин после освобождения Киевской области от оккупантов ездил в Бородянку и Горенку вывозить трупы погибших собак.

«Бородянку я буду помнить до конца жизни. По 40 трупов на одной тачке за раз, и таких раз штук десять - туда-сюда», - поделился он.

Каждый день в Ирпень приезжают сотни волонтеров для разбора завалов и отчистки улиц. По словам главного координатора Алены Осиповой, в один день приехали 600 человек.

«Я называю свою команду «Волонтерским батальоном», потому что нас уже больше тысячи, это точно батальон! Абсолютное большинство — киевляне, которые очень хотят помогать и понимают, что благодаря Ирпеню и другим городам (в Киевской области, - ред.) россияне не дошли до столицы», - сказала Осипова.

После короткой проверки на въезде в город волонтеры разделяются. Те, кто будет работать на завалах - остаются, остальные садятся в автобус и едут в центр, где можно получить инвентарь.

Главным мусором в одном из парков города оказался пенопласт - это остатки обшивки домов, которые разбили во время боев. Однако в Ирпене до сих пор разбросаны вражеские мины.

«Увидев издалека что-то белое на газоне, иду туда, чтобы убрать, но меня вовремя зовет волонтер и говорит не трогать, потому что это что-то выглядит подозрительно. Присматриваемся: это парашют на веревке, которая идет в землю — там мина. Ирпень почти разминировали, однако такие «подарки» все еще случаются. В тот день, когда мы работали, на растяжке в жилом доме взорвались двое местных жителей», - поделилась волонтер.

Приезжих волонтеров кормят в одном из корпусов Академии внутренних дел. Там кухня и штаб, куда свозят гуманитарку местным. Окна в корпусе выбиты, в некоторых постройках дыры от снарядов. В здании, где столовая, на стенах висят патриотические рисунки и открытки, где детским почерком написано: «Желаю тебе удачи и победы. Сирень для солдат».

Один из волонтеров, разбиравший завалы в Ирпене, рассказал, что их группа нашла тело бойца ТРО. А в парке за квартал от волонтера увидели две могилы гражданских.

По городу по-прежнему гуляют дворняжки, однако пожилой местный житель сказал, что собак в Ирпени подкармливают.

«Да они не голодны. Они ведь здесь живут на прежнем строительстве, так их там все кормят», - сказал он.

Оказалось, что мужчина не выезжал из города, во время оккупации российскими солдатами.

«У нас два дома, во дворе одна бомба — бух! А во втором доме крыша поднялась. Оно что-то бахнуло близко, то крыша так вверх, а потом стала на место. Я нормально, слава богу. Гуманитарку везут, вода в колодце есть, вот сейчас веток насобираю, так и тепло будет! Главное, чтобы эти сучья не вернулись снова. Вы уже здесь так хорошо убрали! Пусть не лезут», - рассказал он.

Издание отмечает, что волонтеры работают в Ирпене до 16 часов.