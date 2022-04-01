Николаевская областная детская больница получила карету «скорой помощи» от николаевцев из Нидерландов

Благодаря николаевцам, которые долгие годы живут и работают в Нидерландах, у николаевской областной детской больницы появилась карета «скорой помощи». Помимо этого, из Голландии дополнительно прислали и необходимые лекарственные препараты.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказали представители благотворительного фонда Zeilen van Vrijheid.

«5 апреля глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео на котором был запечатлен ракетный удар по николаевской областной детской больнице в результате которого пострадала машина скорой помощи. В этот день у меня был День рождения – такой себе подарок от с@к мне, как николаевцу. Поэтому, мы - С. Тимощенков, М. Педенко и В. Муцей (фонд Zeilen van Vrijheid) решили, что нужно в мой родной город отправить карету «скорой помощи» на замену поврежденной», - рассказал представитель фонда Сергей Тимощенков.

По его словам, им быстро удалось найти спецавтомобиль в Польше.

«Посоветовавшись с врачами из Николаевской детской больницы, что им еще необходимо, мы получили список. Неравнодушные николаевцы в Голландии (отдельная благодарность Екатерине Гетмановой и C-Job & Partners B.V.) собрали деньги и дополнительно еще приобрели указанные медпрепараты - бинты и перевязочных материалы, «Бетадин», трахеостомические трубки, хирургические инструменты, памперсы и детское питание», - рассказал Сергей.

Дорогу до Украины и бензин оплатили бизнесмены города Николаева.

«Отдельно спасибо за логистику Михаилу Агафонову», - говорит Тимощенков, отмечая, что фонд Zeilen van Vrijheid отправил «скорые» не только в Николаев, но и адресно по другим регионам Украины.