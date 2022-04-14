В Николаеве 14 апреля на маршруты вышли 202 единицы общественного транспорта

В Николаеве в четверг, 14 апреля, на маршруты вышли 202 единицы общественного транспорта.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Троллейбусы:
– №2: Николаев-Пассажирский - мкрн Намыв (с берегом);
– №4: Николаев Грузовой - мкрн Намыв;
– №6: 3-я Военная - мкрн Намыв (без берега).
Трамваи:
– №1: Яхт-клуб - Широкая Балка;
– №3: ЧСЗ – 10-я Военная;
– №6: Промзона – Центральный рынок;
– №7: Широкая Балка – Центральный рынок;
– №10: Промзона – Широкая Балка;
– №11: Центральный рынок – 10-я Военная.
Коммунальные автобусы:
– 6-я Слободская – мкрн Кульбакино;
– ул. Садовая - мкрн Ракетное Урочище;
– Пушкинское кольцо - мкрн Терновка;
– 6-я Слободская – Фуршет.
Частные перевозчики:
– № 1, 2, 3, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 87, 89.
Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 19:00.