Арахамия заявил, что «Слуги народа» не поддержат наказание для мужчин, которые не вернулись воевать

Партия «Слуга Народа» не будет поддерживать законопроект об уголовной ответственности для военнообязанных украинцев, которые в течение 15 дней не вернутся в Украину во время войны.

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

В частности, речь идет о законопроекте 7265.

В партии считают, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем.

Давид Арахамия отметил, что сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны, а многие оставшиеся работают за границей и пересылают в Украину деньги - в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны.

"Предлагаемая норма никоим образом не решает той цели, которую на самом деле нужно достичь: наказать несколько десятков чиновников, чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны. Будем искать другие способы наказания этих лиц. Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", - заявил Арахамия.

Как известно, в законопроекте №7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней.

Также напомним, что в Раду внесли законопроект о наказании за незаконный выезд призывников и военнослужащих заграницу во время войны.