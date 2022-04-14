Христианская Евангельская церковь и Госаудитслужба передали николаевской больнице №3 необходимые препараты

Николаевская больница №3 получила крайне необходимые лекарственные препараты – инсулин, Лантус и Новорапид.

Об этом сообщает управление здравоохранения Николаевского городского совета.

«Христианская Евангельская церковь «Новое поколение» в Николаеве в лице пастора Камнева Александра Евгеньевича и Герасименко Галина Петровна, начальник отдела управления Южного офиса госаудитслужбы в Николаевской области передали в городскую больницу №3 крайне необходимые лекарственные средства: инсулин, Лантус и Новорапид», в сообщении.

Отмечается, что управление здравоохранения, руководители и медицинские работники заведений здравоохранения Николаева благодарят всех, кто приобщился к помощи николаевцам в эти сложные времена, кто нашел в себе силу, отвагу и доброту совершать добрые дела, не требуя ничего ради этого. спасения здоровья и жизни людей.