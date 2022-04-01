«Я тебе скажу как твой брат: сюда вообще не стоит ехать, жизнь одна»: оккупант оставил посмертное послание с призывом отказываться ехать на войну в Украину

Российский оккупант пытался предостеречь своего брата. Он призывает его не ехать на войну в Украину даже под угрозой возбуждения уголовного дела.

Об этом говорится в голосовом сообщении, которое СБУ нашла в телефоне погибшего солдата рф.

По словам оккупанта, российское командование «не считает их за людей». В случае если солдат отстанет от колоны – его никто не будет искать, а тела погибших оккупантов оставляют на поле боя.

- Брат, я тебе скажу как твой брат: сюда вообще не стоит ехать. Здесь вообще никого за людей не считают. Всем пох*й. У нас люди, бл*, просто так умирают. Их тела даже не забирают. Если ты просто отбился от колоны, не туда свернул - все, всем пох*й, тебя здесь никто искать не будет. У нас там, в селе, два типа потерялись. Когда перестрелка была, они разбежались и все нах*й, мы потом сели и уехали за 100 километров. Здесь никто никому нах*й не нужен.

Он также поделился тем, что за время пребывания на войне в Украине много чего переосмыслил, поэтому призывает брата не ехать сюда, даже если будут угрожать возбуждением уголовного дела.

- На эту границу даже, если скажут просто на границе стоять - не езжай. Пусть нах*й лучше уволят. Потому что, жизнь, я много что понял, много что осознал. Жизнь-то одна, если её у тебя не будет - то у тебя вообще ничего не будет. А вот это все, если уголовное дело заведут, дезертирство или что-то там - пусть сосут х*й. С этим можно жить. Я недавно своего друга потерял. Он был рядом со мной, в БМП сидел. Так что брат, береги себя.