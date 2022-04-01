В Вознесенской громаде хотят переименовать 50 улиц и переулков, чьи названия связаны с россией

В Вознесенской громаде планируется переименование 50 улиц и переулков.
Об этом сообщили в городском совете Вознесенска.
В настоящее время создается рабочая группа по обсуждению переименования улиц и переулков.
«После полномасштабного вторжения России наша страна испытала большие разрушения и человеческие страдания. Такие действия побуждают нас отказаться от всего русского. Вознесенский городской совет инициирует изменение названий улиц и переулков в Вознесенской громаде, названия которых содержат фамилии русских художников, поэтов или каким-либо образом связаны с Россией. Например, улицы Суворова, Черняховского, Фадеева и другие», - отмечено в сообщении.