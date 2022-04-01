Тыл работает – бизнес поддерживает Украину: ГК «Прометей» сообщила о возобновлении работы киевского офиса

С начала текущей недели киевский офис Группы Компаний «Прометей» сообщил о возобновлении работы в штатном режиме. Персонал компании возвращается, чтобы полноценно включится в производственный процесс.

Об этом сообщает пресс-служба ГК «Прометей».

- Киев проснулся после освобождения Киевской области и теперь весна действительно пришла в этот город. Сотрудники, которые были вынуждены покинуть свои дома возвращаются на рабочие места. Я рад, что нахожусь в Киеве вместе со своим коллективом, - прокомментировал возобновление работы столичного офиса собственник, а сейчас и антикризисный менеджер компании «Прометей» Рафаэль Гороян.

Он также отметил, что сейчас город выглядит очень спокойно и выразил надежду, что так же спокойно и безопасно скоро будет во всех городах Украины.

- Мы переживаем вместе со своими сотрудниками беду, которая постигла наш дом «Прометей», наш дом Украина. Я нахожусь в Киеве и каждый день общаюсь со всем своим коллективом: персоналом наших элеваторов, сотрудниками николаевского офиса и производственных компаний. Мы все сейчас работаем для победы и надеемся, что после всех этих страданий будем иметь великую, красивую, некоррумпированную страну под названием Украина! - подчеркнул Рафаэль Гороян.

Кроме того, в компании отметили, что несмотря на недавнее нападение на офисы производственных компаний «ВК Прометей» и «АГРО КАПИТАЛ ЦЕНТР» (Баштанский р-н Николаевской области) агрохозяйства также продолжают работать.

Как и ранее, нет доступа к производственной компании в Снигиревском районе Николаевской области - в зоне риска остается участок полей 3 тыс. га. Остальные 17 тыс. га находятся на территории, подконтрольной Украине, и там, с большими сложностями, но идет подготовка к посевной. Посеяно 10 тыс. га озимых и в процессе посева подсолнечник.

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