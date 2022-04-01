«Подарите нам «глаза», чтоб могли мы жечь врага»: николаевским разведчикам не хватает ₴200 тысяч на дрон, который поможет корректировать огонь по оккупантам

Николаевским разведчикам не хватает 200 тысяч гривен для покупки мультикоптера DJI MATRICE 30 с набором комплектующих, который поможет, не подвергая опасности оператора дрона, корректировать огонь по позициям вражеской армии. Техника уже зарезервирована и готова к отправке, но для покупки есть только часть денег.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал один из украинских военных.

– Этим дроном будут выполняться следующие задачи: первая – это разведка средней дальности, вторая – корректировка работы артиллерии и минометов. Основное – это корректировка огня по врагу, - рассказал военный.

Он объяснил, в чем заключается преимущество именно такого дрона.

– Почему именно этот дрон? Потому что он обеспечивает максимальную безопасность для того, кто им управляет. У него достаточно высокая дальность работы. Плюс, он работает качественно. С помощью этой «птички» мы сможем, находясь ближе к своим, к тылу, работать и не подвергаться такой опасности, как сейчас, работая с подобной техникой более низкой дальности, - рассказал военный.

Он добавил, что такая техника позволит уберечь жизнь оператора:

– Приблизительная дальность, на которой может работать жизненно необходимый дрон – 20-25 километров. Соответственно, человек которым управляет дроном, будет защищен, как минимум, от минометного огня.

Как рассказал военный, такие дроны уже взяли на вооружение некоторые военные части.

– Такое оборудование уже используется нашими ребятами. Уже есть результат есть когда мы находим с помощью него корректируем артиллерию блин сжигаем технику вражескую, - рассказал он.

По словам военного, большая сумма денег уже собрана. Предварительно оборудование уже забронировано в Польше.

– Продавец долго сохранять резерв не сможет, так как желающих купить такой дрон, в военных условиях, как понимаете, очень много. Времени продолжать долгосрочный сбор у нас не осталось. Поэтому мы и решили обратиться за помощью к тем, кого защищаем всеми силами от оккупантов. Подарите нам «глаза», чтоб могли мы жечь врага. Мы верим, что вместе сможем найти необходимую сумму для покупки этого дрона, - высказал надежду военный.

Общая стоимость дрона – с 17 407,30 EUR (552 тысячи 387 гривны).

Деньги можно перечислить на карту по ссылке: https://send.monobank.ua/jar/A857DwwLUr Или по номеру 5375411502340461 В назначении платежа, просят указать «На МУЛЬТИКОПТЕР DJI MATRICE 30 с набором комплектующих»

Реквизиты для перечисления на расчетный счет в гривне, в долларах, евро:

Назначение платежа: «Для покупки мультикоптера DJI MATRICE 30 с набором комплектующих»

Для перевода в гривне:

Благодiйна органiзацiя «В ЄДНАННІ СИЛА» ЄДРПОУ 43885024 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 326610) Рахунок: UA823266100000026000054107276

Для перевода в долларах:

CHARITABLE ORGANIZATION «IN UNITED FORCE» JSC CB «PRIVATBANK», 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT code банку/Bank SWIFT Code: PBANUA2X IBAN:UA803052990000026002031711488 USD

Банк-кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33 Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 001-1-000080

Для перевода в евро:

Банк-кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 890-0085-754 IBAN:UA813052990000026000031706882 EUR

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