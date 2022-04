«Подарите нам «глаза», чтоб могли мы жечь врага»: николаевским разведчикам не хватает ₴200 тысяч на дрон, который поможет корректировать огонь по оккупантам

Николаевским разведчикам не хватает 200 тысяч гривен для покупки мультикоптера DJI MATRICE 30 с набором комплектующих, который поможет, не подвергая опасности оператора дрона, корректировать огонь по позициям вражеской армии. Техника уже зарезервирована и готова к отправке, но для покупки есть только часть денег.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал один из украинских военных.

Он объяснил, в чем заключается преимущество именно такого дрона.

Он добавил, что такая техника позволит уберечь жизнь оператора:

Как рассказал военный, такие дроны уже взяли на вооружение некоторые военные части.

По словам военного, большая сумма денег уже собрана. Предварительно оборудование уже забронировано в Польше.

Общая стоимость дрона – с 17 407,30 EUR (552 тысячи 387 гривны).

