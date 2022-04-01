Украинские полярники показали фото, как ледокол «Ноосфера» совершил первый рейс в Антарктиду

Украинская полярная экспедиция опубликовала фото из первого рейса ледокола «Ноосфера» под флагом Украины.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Напомним, что ледокол «Ноосфера» доставил в Антарктиду украинскую полярную экспедицию, которая сменила своих коллег. Под флагом Украины это был его первый рейс, ранее ледокол ходил в Антарктиду под именем «Джеймс Кларк Росс».

«Еще год назад для нас это была огромная мечта, а теперь флагман украинского научно-исследовательского флота работает в суровейшем регионе планеты и обеспечивает работу нашей станции «Вернадский» и наших исследователей. Верьте в свои мечты! И в нашу Победу, потому что она обязательно будет. Вместе – мы огромная сила!» - отмечено в сообщении.

Фото: Ян Бахмат, Анастасия Чигарева, Александр Милашевский, Сергей Глотов. Видео: Алексей Задорожный.