В Николаеве коммунальный и частный транспорт вышел на маршруты

Утром 15 апреля на городские маршруты вышли 207 единиц общественного транспорта.
Маршруты троллейбусов:
№2: Николаев-Пассажирский - микрорайон Намыв (с берегом)
№4: Николаев Грузовой - микрорайон Намыв
№6: 3-я Военная - микрорайон Намыв (без берега)
Маршруты трамваев:
№1: Яхт-клуб - Широкая Балка
№3: ЧСЗ – 10-я Военная
№6: Промзона – Центральный рынок
№7: Широкая Балка – Центральный рынок
№10: Промзона – Широкая Балка
№11: Центральный рынок - 10-я Военная
Маршруты автобусов:
6-я Слободская - микрорайон Кульбакино
ул. Садовая - микрорайон Ракетное Урочище
Пушкинское кольцо - микрорайон Терновка
6-я Слободская - Фуршет
Частные перевозчики:
№ 1, 2, 3, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 87, 89
Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 19:00.