Список аптек, которые работают на Николаевщине 15 апреля

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15.04.2022 09:34

Список аптечных заведений, работающих в Николаевской области по состоянию на 08:30 15 апреля.

Перечень обнародовали в Николаевской областной военной администрации.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт