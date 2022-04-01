Друзья! Нам нужна Ваша помощь

Друзья. Каждый раз, когда мы были в шаге от того, чтобы просить Вас, наших читателей, о помощи, мы откладывали этот шаг на самый крайний случай.

За все 14 лет существования нашей компании мы всячески пытались решить один из самых сложных вопросов в жизни любого независимого СМИ – финансирование, которое бы позволяло нам обеспечивать работу наших изданий 24/7.

Мы находили варианты, как выкрутиться даже в самой сложной ситуации, и не только обеспечить работу редакции, а и проявлять гражданскую позицию, участвуя в общественной жизни региона и страны.

Но, к сожалению, сегодня тот самый крайний случай.

С началом войны россии против Украины, которую развязал владимир путин, даже наработанные источники финансирования дали сбой, и мы вынуждены перестраивать работу редакции. Перестраивать с учетом того, что наш гендиректор Артем Дыбленко (кавалер ордена «За мужество», защитник Донецкого аэропорта) пошел в ВСУ и сейчас в составе уже легендарной 36-й бригады морской пехоты держит оборону Мариуполя. С учетом того, что помимо журналистики мы занимаемся волонтерской деятельностью, потому что не можем отказать нашим военным, когда они обращаются за помощью. Но все же в приоритете у нас - информирование Вас, наших читателей, о происходящем в режиме 24/7.

Мы благодарны тем людям, и тем компаниям, с которыми мы работали, и которые поддержали нас. И понимаем тех, кто ушел.

И, тем не менее, финансовая подушка, которая не была «толстой», а скорее наоборот, дала нам возможность и поддержать ВСУ, и обеспечить работу редакции. Но все имеет свойство заканчиваться. Поэтому мы, чтобы продолжать эффективную войну в информационном пространстве, вынуждены обратится к Вам, наши читатели, с просьбой о финансовой помощи.

Мы не просим многого и будем благодарны за любую финансовую помощь, которой Вы готовы поддержать редакцию.

На что будут потрачены эти деньги:

- Заработная плата 14 сотрудникам ИА «Украинская Медиа Группа» («Преступности.НЕТ» и NikLife).

- Услуги хостинга.

- Услуги по техподдержке сайта.

- Помощь отдельным подразделениям ВСУ в меру наших возможностей. От этого пункта мы отказаться не сможем никак.

Ваша помощь даст нам возможность продолжить работу наших изданий в формате 24/7, а вы сможете оперативно получать важную и актуальную информацию одними из первых.

Способы поддержать нашу команду:

1) Карта ПриватБанк UAH

4731 1856 0489 9325

Чубаченко Анатолий Васильевич

2) PayPal: redactor@news.pn

3) Patreon

4) Оплата на счет компании. В назначении платежа нужно указать «Безповоротна фінансова допомога»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне Агентство Українська Медіа Група»

ЄДРПОУ 35834750

IBAN: UA613266100000026006053220385

МФО 326610

у Миколаївському РУ «Приватбанк»

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