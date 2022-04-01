На Николаевщине за сутки COVID-19 заболело почти 200 человек

В Николаевской области COVID-19 за минувшие сутки заболело 195 человек, 86 из них заболели в Николаеве.

Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевского городского совета.

На стационарном лечении в Николаеве находится 17 человек, из них больных COVID-19 – 7 и с подозрением – 10. В Николаеве 859 активный больной, также в остальной области 181 активных больных.

С начала пандемии в Николаевской области заболели 153 тысячи 514 человек. Погибли 3601 человек.

В Николаевской области с начала пандемии заболело 151 тысяча 988 человек, умерло – 3600 пациентов.