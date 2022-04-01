УЗ возобновила железнодорожное сообщение с Черниговом, восстановив взорваный мост и поврежденные пути

После освобождения городов от российских оккупантов сотрудники «Укрзалізниці» начинают работу по постановлению железнодорожного сообщения.

Об этом сообщает Глава «Укрзалізниці» Александр Камышин.

«Неделю назад министр инфраструктуры Кубраков поставил нам задачу возобновить железнодорожное сообщение с Черниговом. Сегодня проехали с командой первым поездом Киев-Чернигов», - написал он.

Камышин отметил, что это важно для пассажирских перевозок, доставки гуманитарной помощи, а также для возобновления грузовой работы.

«Отвоеванные города нужно как можно скорее возвращать к нормальной жизни и работе», - добавил он.

Через неделю команда инфраструктуры железной дороги восстановила многочисленные повреждения пути, контактной сети и городов. Отмечается, что самой сложной задачей оказалась восстановление моста.

«Сработали четко и задачу министра выполнили в срок», - подытожил Камышин.

Напомним, что ранее «Укрзалізниця» возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более 40 рейсов.