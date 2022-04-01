Президент Зеленский провел совещание с членами правительства по вопросам развития экономики во время военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабинета Министров и представителями Офиса Главы государства по актуальным вопросам развития экономики страны в условиях войны и первоочередных задач, требующих решения.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины.

Участники обсудили возврат к работе бизнеса в нашем государстве. В частности, было отмечено возобновление работы тяжелой промышленности, металлургии и машиностроения.

Отдельное внимание на совещании было уделено вопросам макроэкономической стабильности и инфляции. Президент заслушал отчеты чиновников по актуальным вопросам деятельности соответствующих министерств.

Речь также шла о завершении работы над первой частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Опросник президенту Владимиру Зеленскому передала 8 апреля в Киеве Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

«На повестке дня были вопросы поступления гуманитарной помощи, состояния государственных расходов, функционирования энергосистемы Украины и завершения прохождения осенне-зимнего отопительного периода, работы «Укрзалізниця», посевной кампании и экологической политики в условиях военного положения», - добавили в сообщении

Напомним как глава облсовета Анна Замазеева вместе с аграриями, депутатами и чиновниками наработали план для восстановления экономики Николаевщины.