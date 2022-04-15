В Украине появится Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщили в Кабинете министров.

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести». Уполномоченный заменит Комиссию по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, которая так и не смогла должным образом начать свою деятельность.

- Попытки хоть как-то запустить институт по пропавшим без вести тянутся, по меньшей мере, с 2018 года. И с подписанием Президентом Украины принятого Закона в этой истории появятся реальные институционные и материальные возможности для существования и защиты прав как пропавших без вести, так и их родных и близких, - отметила заместительница министра юстиции Валерия Коломиец.

На Уполномоченного будут возложены полномочия по обеспечению розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и решению других вопросов, связанных с этим.

С реализацией Закона должен быть создан действенный механизм правового статуса лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, решены вопросы их учета, розыска, а также социальной защиты членов их семей. Законом также регулируется вопрос функционирования Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.