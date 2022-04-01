«Николаевводоканал» обнародовал точки раздачи воды

С 16 апреля в Николаеве начнут работать точки раздачи технической воды. Время работы некоторых точек ориентировочное.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
Заводский район:
– ул. Крылова, 46;
– ул. Озерная, 13;
– ул. Дунаева – угол ул. Лягина;
– ул. Леваневцев, 25/1.
Ингульский район:
– ул. Космонавтов, 74 (двор по АТБ, 8:00 – 11:00);
– ул. Космонавтов, 128а (парковка, 12:00 – 14:00);
– ул. Космонавтов, 142 (15:00 – 18:00);
– ул. Мира, 3 (8:00 – 11:00);
– ул. Южная, 39 (12:00 – 15:00);
– ул. Ген. Свиридова, 7 (16:00 – 18:00);
– ул. Казарского, 3а (возле библиотеки, 12:00 – 17:00);
– просп. Богоявленский, 42;
– ул. Молодогвардейская – угол ул. Чайковского;
– ул. Кобера, 13а;
– ул. 8-я Продольная – угол 9-й Линии (стационарная точка);
– ул. Космонавтов, 104 (стационарная точка);
– ул. Троицкая, 220 (стационарная точка);
– ул. Южная – угол улицы Чайковского (стационарная точка);
– ул. Зеленая – угол ул. Кобера (стационарная точка).
Центральный район:
– просп. Центральный, 265 (8:00 – 12:00);
– ул. Шоссейная, 58;
– проспект Героев Украины – угол ул. Обереговая;
– ул. Архитектора Старова, 4
Также на предприятии добавили, что в микрорайоне Варваровка функционирует четыре пожарных гидранта. Пока вода у них есть, можно воспользоваться.
Обновленный список мест их расположения:
– Урожайная и Очаковская;
– Надбугская и Ламбертовская;
– Льва Карели и Гастело;
– Веселиновская, вблизи лицея 60
Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.