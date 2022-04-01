«Николаевводоканал» обнародовал точки раздачи воды

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16.04.2022 08:26

С 16 апреля в Николаеве начнут работать точки раздачи технической воды. Время работы некоторых точек ориентировочное.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

Заводский район:

– ул. Крылова, 46;

– ул. Озерная, 13;

– ул. Дунаева – угол ул. Лягина;

– ул. Леваневцев, 25/1.

Ингульский район:

– ул. Космонавтов, 74 (двор по АТБ, 8:00 – 11:00);

– ул. Космонавтов, 128а (парковка, 12:00 – 14:00);

– ул. Космонавтов, 142 (15:00 – 18:00);

– ул. Мира, 3 (8:00 – 11:00);

– ул. Южная, 39 (12:00 – 15:00);

– ул. Ген. Свиридова, 7 (16:00 – 18:00);

– ул. Казарского, 3а (возле библиотеки, 12:00 – 17:00);

– просп. Богоявленский, 42;

– ул. Молодогвардейская – угол ул. Чайковского;

– ул. Кобера, 13а;

– ул. 8-я Продольная – угол 9-й Линии (стационарная точка);

– ул. Космонавтов, 104 (стационарная точка);

– ул. Троицкая, 220 (стационарная точка);

– ул. Южная – угол улицы Чайковского (стационарная точка);

– ул. Зеленая – угол ул. Кобера (стационарная точка).

Центральный район:

– просп. Центральный, 265 (8:00 – 12:00);

– ул. Шоссейная, 58;

– проспект Героев Украины – угол ул. Обереговая;

– ул. Архитектора Старова, 4

Также на предприятии добавили, что в микрорайоне Варваровка функционирует четыре пожарных гидранта. Пока вода у них есть, можно воспользоваться.

Обновленный список мест их расположения:

– Урожайная и Очаковская;

– Надбугская и Ламбертовская;

– Льва Карели и Гастело;

– Веселиновская, вблизи лицея 60

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

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