«Николаевводоканал» обнародовал точки раздачи воды

С 16 апреля в Николаеве начнут работать точки раздачи технической воды. Время работы некоторых точек ориентировочное.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

Заводский район:

– ул. Крылова, 46; – ул. Озерная, 13; – ул. Дунаева – угол ул. Лягина; – ул. Леваневцев, 25/1.

Ингульский район:

– ул. Космонавтов, 74 (двор по АТБ, 8:00 – 11:00); – ул. Космонавтов, 128а (парковка, 12:00 – 14:00); – ул. Космонавтов, 142 (15:00 – 18:00); – ул. Мира, 3 (8:00 – 11:00); – ул. Южная, 39 (12:00 – 15:00); – ул. Ген. Свиридова, 7 (16:00 – 18:00); – ул. Казарского, 3а (возле библиотеки, 12:00 – 17:00); – просп. Богоявленский, 42; – ул. Молодогвардейская – угол ул. Чайковского; – ул. Кобера, 13а; – ул. 8-я Продольная – угол 9-й Линии (стационарная точка); – ул. Космонавтов, 104 (стационарная точка); – ул. Троицкая, 220 (стационарная точка); – ул. Южная – угол улицы Чайковского (стационарная точка); – ул. Зеленая – угол ул. Кобера (стационарная точка).

Центральный район:

– просп. Центральный, 265 (8:00 – 12:00); – ул. Шоссейная, 58; – проспект Героев Украины – угол ул. Обереговая; – ул. Архитектора Старова, 4

Также на предприятии добавили, что в микрорайоне Варваровка функционирует четыре пожарных гидранта. Пока вода у них есть, можно воспользоваться.

Обновленный список мест их расположения:

– Урожайная и Очаковская; – Надбугская и Ламбертовская; – Льва Карели и Гастело; – Веселиновская, вблизи лицея 60

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.