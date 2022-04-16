В Николаеве на маршруты вышло 160 единиц коммунального и частного транспорта

В субботу, 16 апреля, на городские маршруты в Николаеве вышли 160 единиц общественного транспорта.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Троллейбусы

№2: Николаев-Пассажирский - мкрн Намыв (с берегом) №4: Николаев Грузовой - мкрн Намыв №6: 3-я Военная - мкрн Намыв (без берега)

Трамваи

№1: Яхт-клуб - Широкая Балка №3: ЧСЗ – 10-я Военная №6: Промзона – Центральный рынок №7: Широкая Балка – Центральный рынок №10: Промзона – Широкая Балка №11: Центральный рынок - 10-я Военная

Автобусы

6-я Слободская - мкрн Кульбакино ул. Садовая - мкрн Ракетное Урочище Пушкинское кольцо - мкрн Терновка 6-я Слободская - Фуршет

Частные перевозчики

№ 1, 2, 3, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89.

Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 19:00.