В Николаеве на маршруты вышло 160 единиц коммунального и частного транспорта

В субботу, 16 апреля, на городские маршруты в Николаеве вышли 160 единиц общественного транспорта.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Троллейбусы
№2: Николаев-Пассажирский - мкрн Намыв (с берегом)
№4: Николаев Грузовой - мкрн Намыв
№6: 3-я Военная - мкрн Намыв (без берега)
Трамваи
№1: Яхт-клуб - Широкая Балка
№3: ЧСЗ – 10-я Военная
№6: Промзона – Центральный рынок
№7: Широкая Балка – Центральный рынок
№10: Промзона – Широкая Балка
№11: Центральный рынок - 10-я Военная
Автобусы
6-я Слободская - мкрн Кульбакино
ул. Садовая - мкрн Ракетное Урочище
Пушкинское кольцо - мкрн Терновка
6-я Слободская - Фуршет
Частные перевозчики
№ 1, 2, 3, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89.
Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 19:00.