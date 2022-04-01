Врачи «Феофании» достали из сердца украинского военного пулю, с которой он шел два дня после побега из плена

В больнице «Феофания» провели уникальную операцию, во время которой извлекли пулю из сердца, не останавливая его.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
«Хирурги медицинского учреждения спасли жизнь 20-летнего украинского воина Владимира Гордиенко. Парню чудом удалось скрыться из российского плена и уцелеть после допросов, пыток и обстрелов оккупантами авто, на котором он спасался со своим собратом. Два дня Владимир по лесу добирался к своим. Как станет известно позже, он шел с шаром в сердце и пневмогемотораксом. И пришел. Первую врачебную помощь Владимиру оказали в Малине. Впоследствии его доставили в Житомирскую областную больницу, где после обследований и выяснилось, что в области сердца у воина есть посторонний предмет», – рассказали в Минздраве.
Парня направили в Центр инновационной кардиохирургии на базе больницы «Феофания». После дообследования, врачи обнаружили, что в стенке левого желудочка, в полутора миллиметрах от полости сердца находится обломок. Такое ранение могло привести к сквозному отверстию в сердце, или обломок мог мигрировать и спровоцировать инсульт или потерю конечности.
Сложная операция продлилась 5 часов и прошла успешно. Врачи оперировали на работающем сердце с помощью специальных стабилизаторов. Через несколько часов после оперативного вмешательства Владимир уже говорил, а на следующий день – ходил.
Накануне своего дня рождения Владимир был выписан из больницы, но до сих пор находится на связи со своими врачами.
«Минздрав благодарит каждого медицинского работника Украины, который при сегодняшних реалиях продолжает спасать жизнь. Вы – надежный тыл, вы – ангелы-хранители жизни, вы – наша мощь и устойчивость. Также благодарим команду медиков, которые оперировали Владимира Гордиенко: и.о. руководителя Центра инновационной кардиохирургии Евгений Пристая, врачи-кардиохирурги Игорь Мартыщенко и Петр Семенов, врачи-анестезиологи Владимир Сусский, Виталий Зитынюк, Максим Павловский и Кирилл Хижняк», – отметили в ведомстве.