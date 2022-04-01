Врачи «Феофании» достали из сердца украинского военного пулю, с которой он шел два дня после побега из плена

В больнице «Феофания» провели уникальную операцию, во время которой извлекли пулю из сердца, не останавливая его.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

«Хирурги медицинского учреждения спасли жизнь 20-летнего украинского воина Владимира Гордиенко. Парню чудом удалось скрыться из российского плена и уцелеть после допросов, пыток и обстрелов оккупантами авто, на котором он спасался со своим собратом. Два дня Владимир по лесу добирался к своим. Как станет известно позже, он шел с шаром в сердце и пневмогемотораксом. И пришел. Первую врачебную помощь Владимиру оказали в Малине. Впоследствии его доставили в Житомирскую областную больницу, где после обследований и выяснилось, что в области сердца у воина есть посторонний предмет», – рассказали в Минздраве.

Парня направили в Центр инновационной кардиохирургии на базе больницы «Феофания». После дообследования, врачи обнаружили, что в стенке левого желудочка, в полутора миллиметрах от полости сердца находится обломок. Такое ранение могло привести к сквозному отверстию в сердце, или обломок мог мигрировать и спровоцировать инсульт или потерю конечности.

Сложная операция продлилась 5 часов и прошла успешно. Врачи оперировали на работающем сердце с помощью специальных стабилизаторов. Через несколько часов после оперативного вмешательства Владимир уже говорил, а на следующий день – ходил.

Накануне своего дня рождения Владимир был выписан из больницы, но до сих пор находится на связи со своими врачами.