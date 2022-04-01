«Чтобы было на следующие 100 лет»: Во Львове хотят переименовать более 30 улиц с русскими названиями

Во Львове ко Дню города, который приходится на 7 мая, планируют переименовать более 30 улиц, названных в честь российских деятелей и местностей России. Сейчас над этим работает специальная комиссия.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Над переименованием работает специальная комиссия под руководством первого заместителя городского головы. В нее вошли ученые и общественные деятели. Сейчас они анализируют, какие улицы следует переименовать и выбирают лучшие варианты.

«В мае, на День города, есть традиция давать новые названия или переименования. Как раз эта рабочая группа к маю закончит свою работу, и мы примем решение. Но не так, чтобы через 5-10 лет снова что-то менять, а чтобы оно было на следующие 100 лет. Так что уважаем закон», - говорит городской голова Андрей Садовый.

То, какие именно улицы переименуют и в честь кого их назовут, обещают сообщить впоследствии.

Напомним, что в Вознесенской общине хотят переименовать 50 улиц и переулков, названия которых связаны с россией.