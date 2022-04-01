Более 10 тысяч добровольцев присоединились помогать спасателям разбирать завалы после российских оккупантов

Более 10 тысяч человек зарегистрировались на сайте ГСЧС, чтобы помогать спасателям разбирать завалы в разрушенных российскими оккупантами городах и селах и восстанавливать страну.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook .

«Добровольцев-спасателей уже более 10 тысяч. Именно столько людей зарегистрировались на сайте ГСЧС, чтобы помогать восстанавливать страну», - говорится в сообщении.

Сейчас часть волонтеров работают на Киевщине – там, где разминированы территории. Они производят поисковые работы, убирают улицы от строительных материалов и разбирают завалы.

В ГСЧС пояснили, что из-за минирования населенных пунктов и экосистем российскими войсками они не могут привлечь всех желающих к проведению работ – ведь сначала спасатели и саперы должны очистить территории и дома от взрывоопасных предметов.

Напомним, что через две недели волонтеры из Киева очистили почти весь Ирпень от завалов.