В Ужгороде задержан мужчина, который угрожал девушке из ТрО: ему грозит до 5 лет лишения свободы

Полицейские Ужгорода задержали злоумышленника, который угрожал девушке-военнослужащему.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Заакарпатской области.

«Полицейские областного центра Закарпатья получили сообщение от 27-летней местной жительницы, несущей службу в подразделении ТРО. Девушка рассказала, что на улице И.Франко у нее возник конфликт с мужчиной, который вел себя агрессивно и угрожал ей физической расправой. Свои действия мужчина сопровождал провокационными фразами о войне, толчеей и криком. Полицейские задержали 39-летнего жителя Ужгорода и поместили в изолятор временного содержания», - говорится в сообщении.

По факту преступления следователи Ужгородского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 435-1 Уголовного кодекса Украины (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему).

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении указанного преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Согласно санкции статьи ужгородцу грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

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