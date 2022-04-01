По Украине будут возводить модульные городки вместо разрушенных домов, чтобы обеспечить жильем гражданских и военных

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам восстановления и восстановления жилой инфраструктуры в стране, которое было разрушено или пострадало в результате войны с россией. Во встрече приняли участие как госчиновники, так и известные украинские архитекторы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Глава государства заслушал предложения по решению проблем со строительством временного жилья в населенных пунктах, пострадавших от войны, в частности, на примере Киевской области. Для этого запланировано возводить специальные модульные городки.

Предполагается, что это будет качественное, комфортное жилье, в котором долгое время смогут проживать жители пострадавших городов, пока будет продолжаться восстановление их домов или строительство нового жилья.

Владимир Зеленский подчеркнул, что любые проекты по восстановлению или строительству жилой инфраструктуры должны быть направлены на то, чтобы украинцы возвращались домой. Также они обязательно должны предусматривать возможности решения вопроса обеспечения постоянным жильем украинских военных, которые героически защищают нашу страну.

Кроме того, Президент ознакомился с проектом современного мемориального комплекса, который будет рассказывать историю уже известного на весь мир разрушенного моста в селе Романовка Киевской области, соединяющего Ирпень и Бучу с Киевом. По задумке авторов проекта, посетители этого объекта смогут погрузиться в атмосферу, царившую во время эвакуации в этом месте.

«Важно, что мы сохраним это место. А люди смогут ощутить все, что здесь происходило. Это будет памятник нашему пути к победе», – отметил Глава государства.

Напомним, ранее замглавы ОП Тимошенко заявил, что в 10 регионах Украины для переселенцев построят новые дома.